Ведущий игрок «Далласа» получил перелом стопы

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.

Тим травмировался во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» (92:130). Как информирует пресс-служба «Далласа», сроки возвращения игрока будут объявлены позже.

Напомним, самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Жонатан Куминга, набрав 22 очка. Баскетболист «Далласа» Лука Дончич записал на свой счёт 25 очков.



28 января «Уорриорз» примут «Миннесоту Тимбервулвз», а «Даллас» отправится на выезд в Портленд.



В нынешнем сезоне НБА Хардуэй набирает в среднем за матч 14,2 очка, совершает 3,7 подбора и отдаёт 2,2 передачи.