Ведущий игрок «Далласа» получил перелом стопы
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
Тим травмировался во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» (92:130). Как информирует пресс-служба «Далласа», сроки возвращения игрока будут объявлены позже.
Напомним, самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Жонатан Куминга, набрав 22 очка. Баскетболист «Далласа» Лука Дончич записал на свой счёт 25 очков.
28 января «Уорриорз» примут «Миннесоту Тимбервулвз», а «Даллас» отправится на выезд в Портленд.
В нынешнем сезоне НБА Хардуэй набирает в среднем за матч 14,2 очка, совершает 3,7 подбора и отдаёт 2,2 передачи.
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