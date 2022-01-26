Джеймс Харден прокомментировал информацию о желании покинуть «Бруклин»

Звёздный защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден отреагировал на сообщения в СМИ, согласно которым он был бы не против сменить команду.



«Послушайте, я ни о чём таком не знаю. Конечно, я расстроен, потому что команда выступает не в полном составе. Есть много нестыковок: травмы, коронавирус, называйте это как хотите, так что да, я расстроен. Но думаю, не я один такой, ведь мы лучше, чем наши рекорды, и должны продолжать прогрессировать. Значение имеет лишь это», — приводит слова Хардена ESPN US.

Джеймс стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».