Определены составы команд на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2022

Единая лига ВТБ подвела итоги голосования болельщиков и анкетирования СМИ за составы команд на Матч всех звёзд — 2022, который состоится 20 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Встреча будет проходить в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

«Звёзды России»: Иван Стребков («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Колесников («Автодор»), Евгений Воронов («Парма»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Сергей Карасёв («Зенит»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»)

«Звёзды мира»: Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Билли Бэрон («Зенит»), Кенни Чери («Автодор»), Габриэль Лундберг (ЦСКА), Энтони Хики («Астана»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА), Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»), Джон Браун (УНИКС).

Ещё двух игроков для каждой команды выберет сама лига. Окончательные составы будут объявлены в ближайшее время.