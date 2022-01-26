Бил отреагировал на то, что «Вашингтон» позволил совершить крупнейший камбэк в XXI веке

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором соперники по ходу встречи уступали с разницей 35 очков.



«Это просто обескураживающе. По-другому и не скажешь. У меня нет слов», — сказал Бил на пресс-конференции.



Напомним, «Клипперс» выиграли со счётом 116:115. Брэдли набрал 23 очка. В составе победителей 29 очков записал в свой актив Амир Коффи.



В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 10-е место. «Лос-Анджелес» на Западе идёт восьмым. В следующем матче регулярного чемпионата «Уизардс» сыграют с «Мемфис Гриззлиз», «Клипперс» встретятся с клубом «Орландо Мэджик».