В ЦСКА высказались о возможных кадровых переменах на фоне провала в сезоне

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал понять, что в случае необходимости клуб будет искать кадровые варианты, подчеркнув при этом, что армейцам уже сейчас нужно постараться разобраться с затянувшейся неудачной серией.
«Священных коров в ЦСКА нет, специфика спортивного бизнеса такова, что всё определяет результат. Поэтому в случае необходимости кадровые решения будут приняты. При этом стоит понять, что клуб не может жить одним днём и действовать импульсивно, любые действия должны быть логичными и просчитанными как на сегодня, так и на завтра. За криками «долой», «казнить», «пускай едет обратно» светлое будущее само собой не появится, его надо создавать самим. Не существует волшебника, который придёт и гарантированно решит все вопросы.
Команде надо разобраться с проблемами, понять, что от таких результатов страдает не только клуб, но и репутация самих игроков. Это вопрос чести и достоинства, мы можем проигрывать, но всегда в борьбе. Нужно, чтобы то самое чувство безысходности, о котором я говорил, было лишь временной реакцией на результат. Если что-то «снова не получается», это не страшно. Страшно, когда «я больше не хочу пробовать». Надо пробовать, мы достаточно сильны для этого», — цитирует Ватутина Sports.ru.
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