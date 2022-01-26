Шакил О'Нил прокомментировал ситуацию с Джеймсом Харденом в «Бруклине»

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил дал комментарий относительно ситуации со звёздным защитником «Бруклин Нетс» Джеймсом Харденом. Ранее сообщалось, что игрок недоволен положением дел в команде и может её покинуть.



«Очевидно, он недоволен, потому что, когда команда комплектовалась, устремления у неё были чемпионские. А теперь там один парень, который делает своё дело, а остальные не очень-то ему и помогают», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.



В качестве причин недовольства Хардена называлось несколько факторов — в частности, ситуация с Кайри Ирвингом, который не может участвовать в домашних матчах команды из-за отказа от вакцинации. Кроме того, сообщалось, что Джеймсу не нравится жить в Бруклине.

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