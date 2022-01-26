Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил прокомментировал ситуацию с Джеймсом Харденом в «Бруклине»

Шакил О'Нил прокомментировал ситуацию с Джеймсом Харденом в «Бруклине»
Комментарии

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил дал комментарий относительно ситуации со звёздным защитником «Бруклин Нетс» Джеймсом Харденом. Ранее сообщалось, что игрок недоволен положением дел в команде и может её покинуть.

«Очевидно, он недоволен, потому что, когда команда комплектовалась, устремления у неё были чемпионские. А теперь там один парень, который делает своё дело, а остальные не очень-то ему и помогают», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.

В качестве причин недовольства Хардена называлось несколько факторов — в частности, ситуация с Кайри Ирвингом, который не может участвовать в домашних матчах команды из-за отказа от вакцинации. Кроме того, сообщалось, что Джеймсу не нравится жить в Бруклине.

Новость по теме
Джеймс Харден прокомментировал информацию о желании покинуть «Бруклин»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022