Леброн повторил достижение Брайанта в день гибели Коби

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в победном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (106:96). Благодаря этому он вышел на 14-е место по количеству игр в лиге за всю историю, обойдя легендарного Коби Брайанта.

Напомним, Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса.

В самой игре Джеймс набрал 33 очка, 7 подборов и 6 передач. Столько же очков в активе Джеймса Хардена из «Бруклина». Также на счету Хардена трипл-дабл.

После 48 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 24 победами и 24 поражениями.

Примечательно, что Леброн также стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который смог набрать более 25 очков в 18 матчах подряд.