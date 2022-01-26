Леброн повторил достижение Брайанта в день гибели Коби

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в победном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (106:96). Благодаря этому он вышел на 14-е место по количеству игр в лиге за всю историю, обойдя легендарного Коби Брайанта.
Напомним, Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса.
В самой игре Джеймс набрал 33 очка, 7 подборов и 6 передач. Столько же очков в активе Джеймса Хардена из «Бруклина». Также на счету Хардена трипл-дабл.
После 48 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 24 победами и 24 поражениями.
Примечательно, что Леброн также стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который смог набрать более 25 очков в 18 матчах подряд.
- 26 января 2022
-
17:33
-
16:51
-
15:38
-
14:33
-
13:46
-
13:28
-
12:24
-
10:47
-
10:15
-
09:27
-
08:46
-
06:39
-
05:48
-
01:44
-
00:39
-
00:23
- 25 января 2022
-
23:33
-
22:50
-
21:57
-
21:03
-
20:11
-
19:10
-
18:17
-
17:30
-
16:42
-
15:27
-
14:47
-
13:14
-
12:43
-
11:33
-
10:19
-
09:13
-
08:37
-
01:48
-
00:44