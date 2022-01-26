В ЦСКА рассказали о сорванном трансфере и объяснили, почему так и не нашли первого номера

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о сорванном трансфере канадского разыгрывающего Кевина Пангоса.

«У ЦСКА был разыгрывающий, возможно, лучший на рынке на текущий момент. Его зовут Майк Джеймс, и своей нынешней игрой за «Монако» он показывает, что и по сей день «в деле». Случившееся между ним и Итудисом нельзя было предсказать. Мы до сих пор пожинаем плоды этого конфликта. Как финансовые, так и спортивные. Клуб потерял классного игрока и деньги, пришлось брать замену, платить бай-аут, залезать в долги. Точно знаю: сделали все, чтобы уладить конфликт, который изначально выглядел безнадежным. Если игрок в раздевалке публично выказывает неуважение к тренеру, его нельзя оставить в команде, потому что завтра это сделает другой, потом третий, и начнется хаос.



Бывают тупиковые ситуации, когда решение только одно. Я прошел в ЦСКА десятки конфликтов, с участием как русских, так и иностранных игроков, звезд, и о 90 процентах этих конфликтов болельщикам ничего не известно (и это хорошо), но это первый, который не удалось решить. К сожалению для всех сторон.

Минувшим летом и в начале осени тренеры до последнего ждали решения Пангоса, который в итоге решил продолжить карьеру в НБА. Он виделся как основной организатор атакующей игры, а потому комплектование команды в силу этого не получилось завершенным. Выглядит ли эта тактика ошибочной с учетом сегодняшних проблем? Возможно. Упустили ли за это время того, о ком сейчас стоит однозначно жалеть? Это вопрос вкуса каждого, на мой взгляд, поводов рвать волосы на голове не появлялось. Не было таких однозначных фигур как Кевин. Мицич остался в Стамбуле, Калатес – в Барселоне», — приводит слова Ватутина официальный блог ЦСКА на Sports.ru.