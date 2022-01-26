Дуэйн Уэйд назвал свою любимую команду в современной НБА

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, что «Голден Стэйт Уорриорз» является его любимой командой на данный момент.
«Голден Стэйт» — моя любимая команда. Мне очень нравится наблюдать за их игрой. Очевидно, что возвращение Клэя Томпсона делает их ещё опаснее. Что мне нравится в этой команде, так это то, что они играют очень энергично и живо. Самое важное, что у них очень сильные ролевики.
Вы не можете сосредоточиться только на Клэе Томпсоне и Стефене Карри. Вам нужно беспокоиться и о Пэйтоне, о Пуле и обо всех остальных. У них так много хороших парней, и Стив Керр позволяет этим парням играть в баскетбол, а не просто быть ролевыми игроками. Именно поэтому мне нравится наблюдать за их игрой», — приводит слова Уэйда The Sports Rush.
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