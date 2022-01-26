Турецкая армия помогла «Эфесу» прорваться в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
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Турецкий клуб «Анадолу Эфес» столкнулся с проблемами при вылете из своей страны в Россию на матч Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом». Аэропорт в Стамбуле занесло снегом, поэтому для расчистки взлётной полосы местные власти привлекли армию. Об этом сообщает «Фонтанка».
Сама игра состоится 27 января в КСК «Сибур Арена», начало в 20:00.
В последнем матче Евролиги российский клуб на своей площадке уступил «Монако» со счётом 86:77. Сейчас команда занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги 6-е место, а «Анадолу Эфес» идет на восьмой строчке. В первом матче между этими коллективами, который прошёл 5 ноября, сине-бело-голубые обыграли действующего чемпиона в гостях со счетом 90:79.
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