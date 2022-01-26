«Локомотив-Кубань» с разгромным счётом обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке

Завершился матч Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал литовский «Лиеткабелис». Счёт встречи — 90:62 в пользу российской команды.

Краснодарский клуб с самого начала повёл в счёте и завершил первую четверть с преимуществом в 4 очка (16:12). Во второй десятиминутке команда увеличила разрыв и к большому перерыву вела 38:29.

В третьей четверти подопечные Бранко Максимовича сумели оторваться ещё на 10 очков. В заключительном отрезке матча хозяева вновь оказались сильнее (25:14).

После 11 матчей Еврокубка российская команда делит вторую строчку с сербским «Партизаном», имея в своём активе 8 побед и 3 поражения. Что касается «Лиеткабелиса», то литовский коллектив идёт на седьмом месте (5-6).