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«Локомотив-Кубань» с разгромным счётом обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» с разгромным счётом обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке
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Завершился матч Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал литовский «Лиеткабелис». Счёт встречи — 90:62 в пользу российской команды.

Краснодарский клуб с самого начала повёл в счёте и завершил первую четверть с преимуществом в 4 очка (16:12). Во второй десятиминутке команда увеличила разрыв и к большому перерыву вела 38:29.

В третьей четверти подопечные Бранко Максимовича сумели оторваться ещё на 10 очков. В заключительном отрезке матча хозяева вновь оказались сильнее (25:14).

После 11 матчей Еврокубка российская команда делит вторую строчку с сербским «Партизаном», имея в своём активе 8 побед и 3 поражения. Что касается «Лиеткабелиса», то литовский коллектив идёт на седьмом месте (5-6).

Еврокубок. Группа A. 11-й тур
26 января 2022, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
90 : 62
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Локомотив-Кубань: Макколум - 15, Томпсон - 15, Ильницкий - 14, Емченко - 11, Мартюк - 11, Паунич - 7, Калинов - 5, Уильямс - 4, Щербенев - 4, Канка - 3, Ведищев - 1
Лиеткабелис: Гагич - 15, Калаицакис - 12, Жемайтис - 9, Липкявичюс - 7, Берзиньш - 6, Гедрайтис - 5, Вайчюнас - 3, Василяускас - 2, Малдунас - 2, Гедрайтис - 1
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