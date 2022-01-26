«Лейкерс» совершили трансфер, заполнив последнее место в заявке на сезон

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил в своём «твиттере» о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» подписали двухлетний контракт с форвардом Стэнли Джонсоном.
Последний 10-дневный контракт Джонсона истекает в среду. Подписание с Джоносном гарантированного соглашения означает, что «Лейкерс» использовали последнее 15-е свободное место в заявке на сезон НБА.
В этом сезоне Джонсон провел за «озёрников» 14 игр, в которых в среднем набирал 6,4 очка, делал 2,6 подбора, 1,3 передачи и 0,9 перехвата за игру.
Напомним, сегодня «Лейкерс» на выезде оказались сильнее «Бруклин Нетс» (106:96). После 48 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги команда идёт на восьмом месте в Западной конференции с 24 победами и 24 поражениями.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс вышел на 14-е место по количеству игр в лиге за всю историю, сравнявшись с легендарным Коби Брайантом.
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