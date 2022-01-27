Стив Керр: Стефен Карри больше не является трёхочковым шутером

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (130:92) в шутку заявил о том, что лидер команды Стефен Карри утратил навык трёхочкового броска и будет больше играть под кольцом.

Напомним, Карри принадлежит рекорд лиги по количеству реализованных попыток из-за дуги, однако в последнее время результативность разыгрывающего резко пошла на спад. С 1 декабря двукратный MVP НБА реализует лишь 38,4% с игры и 34,4% с дальней дистанции.



«Стефен Карри больше не является трёхочковым шутером. Мы действительно собираемся доставлять ему мяч в краске и превратить его в баскетболиста, играющего спиной к кольцу. Если серьёзно, он очень хорош в плеймейкинге и атаках со средней дистанции.», — приводит слова Керра журналист Марк Медина в своём «твиттере».

Недавно сообщалось, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел в лидеры в голосовании болельщиков по выбору составов на Матч звёзд НБА 2022 года. Таким образом, Стефен Карри потерял первое место.