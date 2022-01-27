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«Кливленд» крупно победил «Милуоки», «Шарлотт» набрали 158 очков в игре с «Индианой»

«Кливленд» крупно победил «Милуоки», «Шарлотт» набрали 158 очков в игре с «Индианой»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 115:99.

Наиболее значимый вклад в победу «Кавальерс» внёс форвард Кевин Лав – 25 очков, 9 подборов и 2 передачи. Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо – 26 очков, 9 подборов и 3 передачи.

Единственный дабл-дабл в этой игре на счету центрового «Кливленда» Джарретта Аллена – 10 очков, 10 подборов и 1 передача.

Напомним, «Кливленд Кавальерс» (30-19) занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Милуоки Бакс» (30-20) – 5-е.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Лав - 25, Осман - 23, Гарлэнд - 19, Мобли - 16, Аллен - 10, Уэйд - 10, Рондо - 5, Стивенс - 4, Окоро - 3, Гудвин, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уиндлер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Портис - 22, Миддлтон - 21, Коннотон - 11, Дивинченцо - 9, Нвора - 4, Холидэй - 4, Оджелей - 2, Wigginton, Адетокунбо, Аллен, Лопес, Мамукелашвили, Мэттьюз, Хилл, Худ

В параллельных матчах «Шарлотт Хорнетс» на выезде разобрался с «Индианой Пэйсерс» (158:126) – у Ламело Болла трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 13 передач. «Орландо Мэджик» дома уступил «Лос-Анджелес Клипперс», а «Атланта Хоукс» переиграла «Сакраменто Кингз» (121:104).

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 158
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Битадзе - 17, Джексон - 17, Stephenson - 14, Крэйг - 14, Вашингтон - 11, Дуарте - 11, ЛеВерт - 10, Холидэй - 10, Sykes - 7, Лэмб - 6, Бриссетт - 5, Taylor - 4, Брогдон, Макконнелл, Сабонис, Тёрнер, Уоррен
Шарлотт Хорнетс: Убре - 39, Болл - 29, Бриджес - 22, Розир - 20, Букнайт - 13, Мартин - 11, Вашингтон - 9, Пламли - 7, Ричардс - 5, Джонс - 3, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Смит, Тор, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
102 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Вагнер - 21, Энтони - 19, Саггс - 14, Харрис - 14, Картер - 11, Бамба - 10, Росс - 7, Океке - 4, Вагнер - 2, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Скофилд, Фульц, Хэмптон
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 19, Кеннард - 17, Мэнн - 14, Бледсо - 13, Батюм - 12, Джексон - 9, Зубац - 8, Уинслоу - 7, Бостон - 5, Хартенштайн - 5, Скрабб - 2, Джонсон, Джордж, Ибака, Леонард, Моррис, Престон
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Атланта Хоукс: Богданович - 18, Оконгву - 18, Янг - 17, Л. Уильямс - 15, Коллинс - 9, Хантер - 9, Капела - 8, Хаертер - 8, Галлинари - 7, Райт - 6, Джонсон - 3, Дьенг - 2, Мэйс - 1, Купер, Луваву-Кабарро, Нокс
Сакраменто Кингз: Барнс - 28, Митчелл - 20, Холмс - 12, Халибёртон - 11, Багли III - 9, Хилд - 8, Рэмси - 5, Харклесс - 5, Джонс - 2, Кинг - 2, Лень - 2, Вудард, Дэвис, Кета, Мету, Томпсон, Фокс
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