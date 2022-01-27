«Кливленд» крупно победил «Милуоки», «Шарлотт» набрали 158 очков в игре с «Индианой»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 115:99.
Наиболее значимый вклад в победу «Кавальерс» внёс форвард Кевин Лав – 25 очков, 9 подборов и 2 передачи. Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо – 26 очков, 9 подборов и 3 передачи.
Единственный дабл-дабл в этой игре на счету центрового «Кливленда» Джарретта Аллена – 10 очков, 10 подборов и 1 передача.
Напомним, «Кливленд Кавальерс» (30-19) занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Милуоки Бакс» (30-20) – 5-е.
В параллельных матчах «Шарлотт Хорнетс» на выезде разобрался с «Индианой Пэйсерс» (158:126) – у Ламело Болла трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 13 передач. «Орландо Мэджик» дома уступил «Лос-Анджелес Клипперс», а «Атланта Хоукс» переиграла «Сакраменто Кингз» (121:104).
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