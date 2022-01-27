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Дабл-даблы Йокича и Бартона принесли «Денверу» выездную победу над «Бруклином»

Дабл-даблы Йокича и Бартона принесли «Денверу» выездную победу над «Бруклином»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 124:118, которая стала для них третьей кряду.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внесли оформившие по дабл-даблу центровой Никола Йокич (26 очков, 10 подборов и 8 передач) и защитник Уилл Бартон (21 очко, 10 подборов и 4 передачи). В составе «Бруклина» лучшую результативность показал защитник Кэмерон Томас – 25 очков, 1 подбор и 1 передача.

Напомним, «Денвер Наггетс» (26-21) занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (29-19) идёт 4-м на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Томас - 25, Миллз - 21, Олдридж - 18, Бембри - 14, Картер - 13, Джонсон - 12, Эдвардс - 9, Гриффин - 6, Браун, Дюк, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Миллсэп, Харден, Харрис, Шарп
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Риверс - 25, Бартон - 21, Казинс - 13, Гордон - 10, Моррис - 10, Грин - 6, Ннаджи - 6, Форбс - 5, Кампаццо - 2, Грин, Маррей, Портер, Рид, Хиланд, Ховард, Чанчар

В параллельных матчах «Майами Хит» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» (110:96), а Чикаго Буллз» разобрался с «Торонто Рэпторс» (111:105).

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 96
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Робинсон - 25, Батлер - 22, Хироу - 21, Такер - 20, Винсент - 8, Адебайо - 6, Дедмон - 4, Мартин - 2, Юртсевен - 2, Гай, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Страс, Хаслем
Нью-Йорк Никс: Топпин - 18, Барретт - 17, Куикли - 12, Рэндл - 11, Робинсон - 7, Уокер - 7, Фурнье - 7, Гримс - 6, Реддиш - 6, Бёркс - 3, Симс - 2, Арчидиаконоу, Гибсон, Макбрайд, Ноэль, Роуз, Саманич
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 105
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Лавин - 23, Вучевич - 17, Грин - 12, Уайт - 9, Браун - 8, Досунму - 7, Кук - 3, Томас - 3, Hill, Болл, Брэдли, Джонс, Карузо, Маккинни, Симонович, Уильямс
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 32, Ануноби - 23, Барнс - 16, Сиакам - 12, Буше - 9, Бэнтон - 7, Ачиува - 3, Флинн - 3, Берч, Бонга, Ванвлит, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Шампани
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