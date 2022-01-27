Дабл-даблы Йокича и Бартона принесли «Денверу» выездную победу над «Бруклином»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 124:118, которая стала для них третьей кряду.
Самый значительный вклад в победу «Денвера» внесли оформившие по дабл-даблу центровой Никола Йокич (26 очков, 10 подборов и 8 передач) и защитник Уилл Бартон (21 очко, 10 подборов и 4 передачи). В составе «Бруклина» лучшую результативность показал защитник Кэмерон Томас – 25 очков, 1 подбор и 1 передача.
Напомним, «Денвер Наггетс» (26-21) занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (29-19) идёт 4-м на Востоке.
В параллельных матчах «Майами Хит» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» (110:96), а Чикаго Буллз» разобрался с «Торонто Рэпторс» (111:105).
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