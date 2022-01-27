«Шарлотт» установил рекорд сезона и последнего 31 года в НБА

Сегодня ночью завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Шарлотт Хорнетс» на выезде оказался сильнее «Индианы Пэйсерс» (158:126). Таким образом, «шмели» обновили клубный рекорд по результативности в одной игре и набрали наибольшее среди всех команд лиги количество очков за матч в нынешнем сезоне.

Во второй половине «Шарлотт» набрал 87 очков. Это лучший результат с 10 января 1991 года, когда «Рокетс» набрали 94 очка.

Стоит также отметить, что 158 очков – 5-й результат в истории НБА для выездных матчей, которые завершились в основное время. Рекорд лиги принадлежит «Нэйшнлс», которые в 1963 году во встрече с «Пистонс» набрали 162 очка.

Лёгкий форвард Келли Убре также обновил в матче с «Пэйсерс» личные рекорды. На его счету 39 очков и 10 трёхочковых.