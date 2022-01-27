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Дрэймонд Грин высказался о проблемах «Лейкерс» и слухах об обмене Расселла Уэстбрука

Дрэймонд Грин высказался о проблемах «Лейкерс» и слухах об обмене Расселла Уэстбрука
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Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Я слышал много разговоров о продаже Расселла Уэстбрука, слухов о торговле. Реальность такова, что я не уверен, что Уэстбрук будет обменян. Я не предвижу, что это произойдёт, и не думаю, что это действительно должно произойти. У вас ещё не было возможности увидеть команду полностью здоровой и то, как она может расти вместе. И мне также не нравится, что Расселла Уэстбрука обвиняют в том, что всё идёт не так. Это просто невозможно, чтобы один парень был виноват во всём. Мы просто следим за этими слухами о торговле, мы знаем, что это то время, когда в течение следующих нескольких недель приближается дедлайн обменов… И, очевидно, Расселл Уэстбрук — самое большое имя в этих переговорах», — приводит слова Грина Fadeaway World.

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