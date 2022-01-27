Владимир Гомельский объяснил, почему у Бобана Марьяновича не сложилась карьера в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте ответил на вопрос, почему у Бобана Марьяновича не сложилась карьера в ЦСКА.

«В ЦСКА Бобан пришёл вместе со своим тренером Душко Вуйошевичем. Был ещё достаточно сырым игроком. С уходом Вуйошевича из клуба и Марьянович остался не у дел», — написал Владимир.

Бобан Марьянович выступал в составе армейцев в течение сезона-2010/2011. В НБА серб играет с сезона-2015/2016. За это время он побывал в «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс» и «Даллас Маверикс». На его счету 263 игры и 6,0 очков в среднем за матч. В предыдущем сезоне центровой принял участие в 33 играх, в которых набирал 4,7 очка в среднем. Марьянович является любимцем публики и одним из самых высоких игроков лиги. Его рост составляет 222 см.