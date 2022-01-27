Экс-игрок «Чикаго» рассказал о былых и текущих отношениях Майкла Джордана и Скотти Пиппена

Бывший баскетболист «Чикаго Буллз» Чарльз Оукли высказался о взаимоотношениях своих бывших партнёров по команде — Майкла Джордана и Скотти Пиппена.



«Не думаю, что сейчас они разговаривают друг с другом. Полагаю, между ними всё кончено. У них с самого начала были не очень хорошие отношения», — сказал Оукли в подкасте Билла Симмонса.



Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.