Экс-игрок «Чикаго» рассказал о былых и текущих отношениях Майкла Джордана и Скотти Пиппена
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Бывший баскетболист «Чикаго Буллз» Чарльз Оукли высказался о взаимоотношениях своих бывших партнёров по команде — Майкла Джордана и Скотти Пиппена.
«Не думаю, что сейчас они разговаривают друг с другом. Полагаю, между ними всё кончено. У них с самого начала были не очень хорошие отношения», — сказал Оукли в подкасте Билла Симмонса.
Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.
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