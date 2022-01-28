«Барселона» легко обыграла АСВЕЛ, «Олимпиакос» сенсационно уступил «Црвене Звезде»

Греческий «Олимпиакос» уступил «Црвене Звезде» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огнен Добрич, набравший 14 очков. В составе хозяев площадки 20 очков на свой счёт записал Александар Везенков.
В другом матче игрового дня испанская «Барселона» на домашней площадке переиграла французский АСВЕЛ. Встреча проходила в Барселоне и завершилась со счётом 84:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 20 очков на свой счёт записал Юссуфа Фалл.
Напомним, ранее в ещё одном матче игрового дня «Зенит» оказался сильнее «Анадолу Эфеса».
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