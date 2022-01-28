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«Барселона» легко обыграла АСВЕЛ, «Олимпиакос» сенсационно уступил «Црвене Звезде»

«Барселона» легко обыграла АСВЕЛ, «Олимпиакос» сенсационно уступил «Црвене Звезде»
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Греческий «Олимпиакос» уступил «Црвене Звезде» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огнен Добрич, набравший 14 очков. В составе хозяев площадки 20 очков на свой счёт записал Александар Везенков.

В другом матче игрового дня испанская «Барселона» на домашней площадке переиграла французский АСВЕЛ. Встреча проходила в Барселоне и завершилась со счётом 84:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 20 очков на свой счёт записал Юссуфа Фалл.

Напомним, ранее в ещё одном матче игрового дня «Зенит» оказался сильнее «Анадолу Эфеса».

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
27 января 2022, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
72 : 76
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпиакос: Везенков - 20, Слукас - 18, Фалль - 9, Ларенцакис - 8, Дорси - 6, Уолкап - 4, Эйси - 3, Жан-Шарль - 2, Мартин - 2, Лунцис, Муоса, Ойкономопулос
Црвена Звезда: Добрич - 14, Калинич - 12, Уолтерс - 9, Иванович - 8, Митрович - 8, Уайт - 8, Кузмич - 6, Лазаревич - 4, Лазич - 3, Холлинс - 2, Цирбес - 2, Маркович
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
27 января 2022, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
84 : 71
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Барселона: Лапровиттола - 20, Миротич - 16, Дэвис - 11, Экзам - 9, Йокубайтис - 8, Курич - 5, Хиггинс - 5, Калатес - 4, Хэйс - 4, Шмитс - 2, Мартинес, Ннаджи
АСВЕЛ: Фалл - 20, Окобо - 17, Адетокунбо - 9, Найт - 8, Осетковски - 5, Гист - 4, Джонс - 4, Кауди - 2, Лякомб - 2, Стразель
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