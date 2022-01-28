Леброн Джеймс выбыл из строя, проснувшись и почувствовав резкую боль

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (87:105) из-за болей в левом колене. Об этом сообщает ESPN US.



По словам главного тренера команды Фрэнка Вогеля, Леброн проснулся в день матча, ощущая боль в левом колене. За 90 минут до начала встречи было решено, что Джеймс матч пропустит.



Сообщается, что участие Леброна в следующем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Шарлотт Хорнетс», который запланирован на 29 января, под вопросом.



Напомним, самым результативным игроком матча с «Филадельфией» стал Энтони Дэвис из «Лейкерс» с дабл-даблом из 31 очка и 12 подборов. Самым эффективным в «Сиксерс» стал Джоэл Эмбиид. У него 26 очков, 9 подборов и 7 передач. Его одноклубник Тайриз Макси оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.