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Леброн Джеймс выбыл из строя, проснувшись и почувствовав резкую боль

Леброн Джеймс выбыл из строя, проснувшись и почувствовав резкую боль
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (87:105) из-за болей в левом колене. Об этом сообщает ESPN US.

По словам главного тренера команды Фрэнка Вогеля, Леброн проснулся в день матча, ощущая боль в левом колене. За 90 минут до начала встречи было решено, что Джеймс матч пропустит.

Сообщается, что участие Леброна в следующем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Шарлотт Хорнетс», который запланирован на 29 января, под вопросом.

Напомним, самым результативным игроком матча с «Филадельфией» стал Энтони Дэвис из «Лейкерс» с дабл-даблом из 31 очка и 12 подборов. Самым эффективным в «Сиксерс» стал Джоэл Эмбиид. У него 26 очков, 9 подборов и 7 передач. Его одноклубник Тайриз Макси оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

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