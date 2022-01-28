Шакил О'Нил назвал звёздного игрока НБА, которого он не уважает

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался о своём отношении к разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Бену Симмонсу.
«Разница между Эмбиидом и его мягким товарищем по команде в том, что Джоэл способен принимать критику и не быть плаксой, он действительно хочет играть. Вместе с Баркли мы критиковали Эмбиида. Мы говорили ему в лицо, что нужно делать, и он не хныкал и не говорил: «Я хочу, чтобы меня обменяли». Он не жаловался на плохое к себе отношение. Вот и вся разница. Вот почему я уважаю его, а другого парня — нет.
Он пропускает целый сезон, только потому что его тренеру задали вопрос — смогут ли они победить без этого парня. А тренер дал забавный ответ? Единственное, о чём это говорило, так о необходимости хорошенько поработать над своей игрой в межсезонье.
Думаете, меня не критиковали? Великих игроков всегда критикуют. Но великие игроки адекватно реагируют на это и продолжают гнуть свою линию. Так что я не уважаю этого парня. Я бы избавился от него», — приводит слова О'Нила NBC Sports.
Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.
- 28 января 2022
-
10:13
-
09:20
-
08:37
-
04:41
-
00:47
-
00:01
- 27 января 2022
-
23:00
-
21:49
-
20:52
-
19:57
-
18:46
-
17:41
-
17:14
-
16:10
-
15:20
-
14:28
-
13:20
-
12:39
-
11:18
-
10:38
-
09:28
-
09:15
-
08:46
-
06:43
-
05:53
-
00:15
- 26 января 2022
-
23:39
-
22:23
-
21:20
-
20:25
-
19:41
-
18:31
-
17:33
-
16:51
-
15:38