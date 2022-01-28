Шарунас Ясикявичюс рассказал, о чём говорил во время встречи с Хосепом Гвардиолой

Главный тренер баскетбольного клуба «Барселона» Шарунас Ясикявичюс рассказал, о чём говорил с бывшим наставником футбольной «Барселоны», ныне возглавляющим «Манчестер Сити», Хосепом Гвардиолой. Специалисты встретились после матча регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого каталонский клуб принимал АСВЕЛ (84:71).



«Мы поговорили о гольфе. Надеюсь, скоро сможем поиграть вместе. Все эти годы я следил за его путешествием, читал его книгу. Мы все должны гордиться им», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.



Самым результативным игроком матча «Барселона» — АСВЕЛ в составе победителей стал защитник Николас Лапровиттола, набравший 20 очков. В составе гостей 20 очков на свой счёт записал центровой Юссуфа Фалл.