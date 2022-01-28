Дрэймонд Грин подписал контракт с ТВ-компанией, будучи действующим игроком НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заключил долгосрочный контракт с ТВ-компанией Turner Sports. Об этом сообщает The Athletic.

В рамках соглашений Грин, являясь действующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации, будет периодически появляться в шоу Inside the NBA на TNT, а также участвовать в журналистских проектах The Arena и Bleacher Report.

«У меня уже был потрясающий опыт работы с Turner Sports в последние годы, и мне очень импонирует, как искренне они общаются с болельщиками на всех уровнях. Этим объявлением мы оформляем наши отношения, и я очень горжусь тем, что теперь становлюсь частью семьи TNT», — сказал Дрэймонд.

Ранее Грин высказался о слухах, согласно которым один из лидеров «Бруклин Нетс» Джеймс Харден хочет перейти в другой клуб.