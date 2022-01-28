Стив Керр отреагировал на попадание Эндрю Уиггинса в стартовый состав на Матч звёзд НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал краткий комментарий относительно попадания форварда его команды Эндрю Уиггинса в стартовый состав на Матч звёзд НБА.
«Он заслужил это, и мы все в восторге от него», — приводятся слова Керра на странице 95.7 The Game в «Твиттере».
Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.
Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).
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