Стив Керр отреагировал на попадание Эндрю Уиггинса в стартовый состав на Матч звёзд НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал краткий комментарий относительно попадания форварда его команды Эндрю Уиггинса в стартовый состав на Матч звёзд НБА.
«Он заслужил это, и мы все в восторге от него», — приводятся слова Керра на странице 95.7 The Game в «Твиттере».
Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.
Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал краткий комментарий относительно попадания форварда его команды Эндрю Уиггинса в стартовый состав на Матч звёзд НБА.