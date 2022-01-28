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Шакил О'Нил: многие не понимают, что «Лейкерс» именно там, где они хотят быть

Шакил О'Нил: многие не понимают, что «Лейкерс» именно там, где они хотят быть
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Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мнением о нынешнем положении дел у «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Чего многие не понимают, так это того, что «Лейкерс» находятся именно там, где они хотят быть. Когда становишься старше, говоришь себе: «Подожди до плей-офф». Так что, несмотря на то что они играют не очень эффектно, они всё ещё на восьмой позиции. Будь я на их месте, я бы не хотел играть с «Финиксом» или «Голден Стэйт» в первом раунде. Мы отправляемся в «Мемфис», — приводит слова Шакила Sportscasting.

Ранее сообщалось, что лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» из-за болей в левом колене. Игрок может пропустить и следующую встречу своей команды.

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