Единая лига ВТБ назвала обладателей уайлд-кард на Матч звёзд

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила обладателей уайлд-кард на Матч всех звезд. В состав «Звёзд России» приглашение получили форвард ЦСКА Никита Курбанов и Сергей Торопов, представляющий «Нижний Новгород». В сборную «Звёзд мира» лига выбрала Айзею Канаана из казанского УНИКСа, а также ещё одного игрока красно-синих Дэниэла Хэкетта.



Генеральный директор Лиги Илона Корстин дала комментарий относительно выбора обладателей уайлд-кард:



«Лига ВТБ играет немало игроков, достойных попадания на Матч всех звёзд, поэтому принимать решения по уайлд-кард в этом году было очень непросто.

Никита Курбанов — один из лучших российских игроков и рекордсмен лиги. Форвард ЦСКА первым провёл 300 матчей в нашем чемпионате — это значимое достижение, мы очень ждём Никиту на Матче всех звёзд.

Сергей Торопов в этом сезоне ярко дебютировал за сборную России, набрав в своём первом матче в майке национальной команды 17 очков, а также он является вторым по эффективности в «Нижнем Новгороде». Будет интересно посмотреть на то, как баскетболист, который в 32 года продолжает прогрессировать, проявит себя на Матче всех звёзд.

Среди претендентов на попадание в команду «Звёзд мира» много ярких игроков, но даже среди них выделяется Айзея Канаан. В этом сезоне защитник вместе с УНИКСом вышел на новый уровень в лиге ВТБ и в Евролиге, отличаясь прежде всего своей уверенностью. Болельщики по достоинству оценят его талант.

Дэниэл Хэкетт, проводящий уже четвёртый сезон в лиге, в прошлом плей-офф стал одним из лидеров ЦСКА, был признан MVP плей-офф и помог команде завоевать чемпионство. В этом году у итальянца также есть возможность показать свои лидерские качества и харизму уже на Матче звёзд».