Шакил О'Нил: гориллы в зоопарке думают, что я один из них

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал забавную историю, родившуюся благодаря неоднократным визитам в зоопарк.



«Это правдивая история. Без шуток. Я побывал во всех зоопарках мира. Так вот каждый раз, когда я захожу в секцию, где обитают гориллы, то начинаю ловить на себе их взгляды. Они словно говорят: «Эй, чувак, куда ты дел всю свою шерсть?» Это действительно так. Я не шучу. Они думают, что я один из них», — приводит слова О'Нила Essentially Sports со ссылкой на The Big Podcast with Shaq.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.