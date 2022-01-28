Гомельский назвал главное, чего не хватало в недавнем интервью президента ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил недавнее интервью президента ЦСКА Андрея Ватутина. По словам Гомельского, Ватутин не сказал, какие меры собирается принимать клуб для исправления ситуации.



«Ватутин оправдывался за результат, делил ответственность с тренером Итудисом. Аргументы — спорные. Не было главного — какие меры собирается принять менеджмент ЦСКА для исправления ситуации», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, Ватутин рассказал подробности о сорванном трансфере канадского разыгрывающего Кевина Пангоса, а также дал понять, что в случае необходимости клуб будет искать кадровые варианты, подчеркнув при этом, что армейцам уже сейчас нужно постараться разобраться с затянувшейся неудачной серией.

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