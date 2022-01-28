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«Вопрос времени». Инсайдер назвал вероятный громкий трансфер в НБА

«Вопрос времени». Инсайдер назвал вероятный громкий трансфер в НБА
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Инсайдер FOX Sports Рик Бьюкер сообщил, что защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл может оказаться в «Нью-Йорк Никс», если его текущая команда не лучшим образом выступит в плей-офф.

«В окружении Донована Митчелла есть люди, которые считают, что он слишком крупная звезда для Солт-Лейк-Сити, это обсуждается в лиге. Говорят даже, что его переход в «Нью-Йорк Никс» является вопросом времени. В настоящий момент «Юта Джаз» находится в одном вылете в первом раунде от перехода Митчелла в «Нью-Йорк». Именно так говорит скаут из Восточной конференции», — цитирует Рика Бьюкера FOX Sports.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги Митчелл набирает 25,5 очков, 5,2 передачи и 4,0 подбора в среднем за игру.

Контракт Митчелла с «Ютой» рассчитан до 2026 года.

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