«Вопрос времени». Инсайдер назвал вероятный громкий трансфер в НБА

Инсайдер FOX Sports Рик Бьюкер сообщил, что защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл может оказаться в «Нью-Йорк Никс», если его текущая команда не лучшим образом выступит в плей-офф.
«В окружении Донована Митчелла есть люди, которые считают, что он слишком крупная звезда для Солт-Лейк-Сити, это обсуждается в лиге. Говорят даже, что его переход в «Нью-Йорк Никс» является вопросом времени. В настоящий момент «Юта Джаз» находится в одном вылете в первом раунде от перехода Митчелла в «Нью-Йорк». Именно так говорит скаут из Восточной конференции», — цитирует Рика Бьюкера FOX Sports.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги Митчелл набирает 25,5 очков, 5,2 передачи и 4,0 подбора в среднем за игру.
Контракт Митчелла с «Ютой» рассчитан до 2026 года.
- 28 января 2022
-
19:58
-
19:52
-
18:59
-
17:54
-
17:01
-
15:54
-
14:38
-
13:47
-
12:38
-
11:32
-
11:20
-
10:13
-
09:20
-
08:37
-
04:41
-
00:47
-
00:01
- 27 января 2022
-
23:00
-
21:49
-
20:52
-
19:57
-
18:46
-
17:41
-
17:14
-
16:10
-
15:20
-
14:28
-
13:20
-
12:39
-
11:18
-
10:38
-
09:28
-
09:15
-
08:46
-
06:43