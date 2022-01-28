Велимир Перасович: считаю, что ЦСКА заслужил эту победу

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА.



«В первую очередь поздравляю ЦСКА. Сегодня они сыграли в очень умный баскетбол. В нападении они постоянно находили способ забросить на последних секундах и надёжно защищались. Считаю, они заслужили эту победу. Было очевидно, что у нас проблемы с энергией: нас впервые обошли по перехватам, к тому же мы совершили много потерь. Обычно это наши сильные стороны, но сегодня ЦСКА был лучше», — цитирует Перасовича официальный сайт казанской команды.



Встреча проходила в Казани и завершилась победой москвичей со счётом 86:75. Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 27 очков. В составе хозяев паркета по 21 очку набрали Лоренцо Браун и Марио Хезонья.