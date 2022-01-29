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Евролига. «Реал» обыграл «Монако» в двух овертаймах. «Бавария» и «Милан» добыли победы

Евролига. «Реал» обыграл «Монако» в двух овертаймах. «Бавария» и «Милан» добыли победы
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Греческий «Панатинаикос» на домашнем паркете переиграл «Басконию» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 16 очков. В составе гостей площадки 16 очков на свой счёт записал Уэйд Болдуин. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов на счету Стивена Эноча.

В другом матче игрового дня мюнхенская «Бавария» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу». Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 62:56. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 19 очков. В составе гостей паркета по 13 очков на счету Маодо Ло и Джалина Смита.

В ещё одном матче игрового дня мадридский «Реал» на выезде в овертайме переиграл «Монако». Встреча проходила в Монако и завершилась со счётом 90:84 ОТ. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе хозяев паркета по 19 очков на счету Дуэйна Бэйкона и Альфа Диалло.

В заключительном матче игрового дня итальянская «Олимпия Милан» на домашней площадке переиграла литовский «Жальгирис». Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 65:58. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Холл, набравший 12 очков. Столько же очков на счету Троя Дэниэлса. В составе гостей паркета по 13 очков на счету Марека Блажевича и Лукаса Лекавичюса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
28 января 2022, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
75 : 63
Баскония
Витория, Испания
Панатинаикос: Недович - 16, Эванс - 14, Уайт - 12, Каселакис - 7, Папапетру - 7, Йович - 6, Каввадас - 4, Сент-Рос - 4, Бохоридис - 3, Манцукас - 2, Авдалас
Баскония: Болдуин - 16, Гедрайтис - 12, Фонтеккио - 11, Эноч - 11, Грейнджер - 7, Баррера - 3, Маринкович - 3, Питерс, Райэсте
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
28 января 2022, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
62 : 56
Альба
Берлин, Германия
Бавария: Лучич - 19, Уолден - 9, Шишко - 9, Рабит - 6, Томас - 6, Уэйлер-Бэбб - 6, Радошевич - 4, Обст - 3, Джордж, Хантер, Шиллинг, Ярамаз
Альба: Ло - 13, Смит - 13, Ламмерс - 9, Сикма - 7, Зусман - 4, Блатт - 3, Тиман - 3, Да Силва - 2, Делов - 2, Кумадже, Маттиссек, Олинде
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
28 января 2022, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 90
ОТ
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако: Бэйкон - 19, Диалло - 19, Анджушич - 14, Джеймс - 11, Мотеюнас - 10, Томас - 7, Бутсиэль - 2, Уаттара - 2, Демаис-Баллу, Ли, Мотум, Файе
Реал Мадрид: Ябуселе - 18, Пуарье - 10, Эртель - 10, Льюль - 9, Томпкинс - 9, Тавареш - 8, Дек - 7, Абальде - 6, Тэйлор - 6, Фернандес - 6, Алосен - 1, Рэндольф
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
28 января 2022, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
65 : 58
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпия Милан: Дэниелс - 12, Холл - 12, Родригес - 10, Бентил - 7, Мелли - 6, Хайнс - 6, Дилэйни - 5, Тарчевски - 4, Датоме - 3, Kell, Билига, Риччи
Жальгирис: Блажевич - 13, Лекавичюс - 13, Кавано - 10, Милакнис - 8, Уэбстер - 7, Миниотас - 5, Улановас - 2, Krivas, Гиффей, Лукошюнас, Саргюнас
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