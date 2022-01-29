Евролига. «Реал» обыграл «Монако» в двух овертаймах. «Бавария» и «Милан» добыли победы

Греческий «Панатинаикос» на домашнем паркете переиграл «Басконию» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 16 очков. В составе гостей площадки 16 очков на свой счёт записал Уэйд Болдуин. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов на счету Стивена Эноча.
В другом матче игрового дня мюнхенская «Бавария» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу». Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 62:56. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 19 очков. В составе гостей паркета по 13 очков на счету Маодо Ло и Джалина Смита.
В ещё одном матче игрового дня мадридский «Реал» на выезде в овертайме переиграл «Монако». Встреча проходила в Монако и завершилась со счётом 90:84 ОТ. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе хозяев паркета по 19 очков на счету Дуэйна Бэйкона и Альфа Диалло.
В заключительном матче игрового дня итальянская «Олимпия Милан» на домашней площадке переиграла литовский «Жальгирис». Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 65:58. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Холл, набравший 12 очков. Столько же очков на счету Троя Дэниэлса. В составе гостей паркета по 13 очков на счету Марека Блажевича и Лукаса Лекавичюса.
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