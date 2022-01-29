Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

35 очков Уэстбрука не помогла «Лейкерс» одолеть «Шарлотт»

35 очков Уэстбрука не помогла «Лейкерс» одолеть «Шарлотт»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Шарлотт» со счётом 117:114.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Майлс Бриджес – 26 очков. У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук, на его счету 35 очков.

В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Бостоном Селтикс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:92.

Самым результативным игроком у «Атланты» стал Джон Коллинс, набравший 21 очко. Лучше всех у «Бостона» выступил Джейлен Браун, у него 26 очков и 12 подборов.

Также «Орландо Мэджик» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 119:103. У Мохамеда Бамбы дабл-дабл (18 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Смит - 22, Болл - 20, Розир - 20, Вашингтон - 12, Пламли - 8, Мартин - 7, Букнайт - 2, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Тор, Убре, Хэйворд
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 35, Энтони - 19, Ривз - 16, Бэйзмор - 13, Эллингтон - 9, Хортон-Такер - 6, Брэдли - 5, Джонсон - 4, Джордан - 4, Ариза - 3, Джеймс, Джонс, Думбуйа, Дэвис, Монк, Нанн, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Вагнер - 24, Росс - 21, Бамба - 18, Океке - 17, Энтони - 12, Харрис - 10, Картер - 9, Саггс - 6, Вагнер - 2, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Скофилд, Фульц, Хэмптон
Детройт Пистонс: Лайлз - 18, Бей - 17, Джексон - 12, Хейз - 11, Джозеф - 10, Макгрудер - 10, Каннингем - 8, Диалло - 6, Стюарт - 6, Джексон - 3, Стэнли - 2, Гарза, Грант, Ли, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
108 : 92
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Коллинс - 21, Янг - 21, Богданович - 19, Галлинари - 14, Хантер - 9, Л. Уильямс - 8, Капела - 6, Хаертер - 5, Луваву-Кабарро - 3, Оконгву - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Мэйс, Нокс, Райт
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 20, Смарт - 17, Уильямс - 11, Ричардсон - 7, Лэнгфорд - 2, Несмит - 2, Притчард - 2, Фернанду - 2, Шрёдер - 2, Хорфорд - 1, Бол, Дозьер, Кантер, Томас, Уильямс, Хозер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022