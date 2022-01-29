35 очков Уэстбрука не помогла «Лейкерс» одолеть «Шарлотт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Шарлотт» со счётом 117:114.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Майлс Бриджес – 26 очков. У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук, на его счету 35 очков.



В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Бостоном Селтикс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:92.



Самым результативным игроком у «Атланты» стал Джон Коллинс, набравший 21 очко. Лучше всех у «Бостона» выступил Джейлен Браун, у него 26 очков и 12 подборов.



Также «Орландо Мэджик» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 119:103. У Мохамеда Бамбы дабл-дабл (18 очков и 10 подборов).