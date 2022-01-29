Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Орлеане (США), в котором на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 116:105.



Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич – 29 очков, 13 подборов и 10 передач. У «Нью-Орлеана» выделился Вилли Эрнангомес, на его счету 18 очков и 16 подборов.



В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Ютой Джаз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:109.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Джа Морант, набравший 30 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучше всех у «Юты» выступил Дануэл Хаус, у него 21 очко.



Также «Майами Хит» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 121:114, «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Хьюстон Рокетс» со счётом 125:110 (у Кристиана Вуда дабл-дабл – 21 очко и 15 подборов) и «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Индиане Пэйсерс» со счётом 110:113 (у Домантаса Сабониса трипл-дабл – 24 очка, 18 подборов и 10 передач).