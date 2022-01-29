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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Орлеане (США), в котором на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 116:105.

Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич – 29 очков, 13 подборов и 10 передач. У «Нью-Орлеана» выделился Вилли Эрнангомес, на его счету 18 очков и 16 подборов.

В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Ютой Джаз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:109.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Джа Морант, набравший 30 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучше всех у «Юты» выступил Дануэл Хаус, у него 21 очко.

Также «Майами Хит» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 121:114, «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Хьюстон Рокетс» со счётом 125:110 (у Кристиана Вуда дабл-дабл – 21 очко и 15 подборов) и «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Индиане Пэйсерс» со счётом 110:113 (у Домантаса Сабониса трипл-дабл – 24 очка, 18 подборов и 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 113
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 27, Гидди - 15, Базли - 14, Гилджес-Александер - 10, Джером - 10, Манн - 9, Робинсон-Эрл - 7, Мускала - 6, Уильямс - 5, Дьяките - 4, Маледон - 3, Sarr, Крейчи, Покушевски, Роби, Уиггинс, Уотсон, Фэйворс
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 24, Холидэй - 22, Лэмб - 14, Бриссетт - 10, ЛеВерт - 10, Taylor - 8, Крэйг - 8, Stephenson - 7, Вашингтон - 5, Дуарте - 5, Sykes, Битадзе, Брогдон, Джексон, Макконнелл, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
105 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Джонс - 19, Александер-Уолкер - 18, Эрнангомес - 18, Харт - 16, Грэм - 15, Хэйс - 13, Маршалл - 4, Альварадо - 2, Валанчюнас, Ингрэм, Кларк, Лозада, Льюис, Мёрфи, Саторански, Темпл, Уильямсон
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Гордон - 20, Форбс - 14, Моррис - 13, Риверс - 12, Ннаджи - 11, Казинс - 6, Хиланд - 6, Кампаццо - 3, Грин - 2, Бартон, Грин, Маррей, Портер, Рид, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 125
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Вуд - 21, Мэтьюз - 21, Грин - 17, Мартин - 17, Тэйт - 12, Кристофер - 11, Гордон - 7, Шенгюн - 4, Queen, Брукс, Гаруба, Нваба, Никс, Огастин, Портер, Тайс, Уолл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 27, Макколлум - 26, Нуркич - 25, Пауэлл - 16, Ковингтон - 13, Маклемор - 12, Уотфорд - 6, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Литтл, Нэнс, Смит, Снелл, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 109
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Кларк - 22, Джексон - 18, Бейн - 17, Мелтон - 13, Уильямс - 8, Тийе - 5, Кончар - 4, Адамс - 2, Альдама, Андерсон, Брукс, Джонс, Калвер, Пон, Терри, Тиллман, Харрисон
Юта Джаз: Хаус - 21, Конли - 15, Богданович - 13, Кларксон - 13, О'Нил - 12, Уайтсайд - 11, Пэскелл - 10, Гэй - 7, Инглс - 5, Форрест - 2, Азубуике, Батлер, Гобер, Митчелл, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 26, Винсент - 23, Адебайо - 20, Такер - 18, Робинсон - 16, Хироу - 11, Страс - 5, Дедмон - 2, Гай, Лоури, Мартин, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем, Юртсевен
Лос-Анджелес Клипперс: Кеннард - 23, Бледсо - 19, Коффи - 15, Джексон - 13, Батюм - 12, Уинслоу - 10, Хартенштайн - 8, Зубац - 6, Бостон - 4, Мэнн - 4, Джонсон, Джордж, Ибака, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб
Комментарии
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