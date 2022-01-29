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«Финикс» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Пола, «Сан-Антонио» победил «Чикаго»

«Финикс» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Пола, «Сан-Антонио» победил «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 134:124.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Крис Пол – 21 очко, 10 подборов и 14 передач. У «Миннесоты» выделился Энтони Эдвардс, на его счету 27 очков и 10 передач.

В параллельном матче в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Чикаго Буллз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 131:122.

Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал Деджанте Мюррей, набравший 29 очков и 12 передач. У «Чикаго» лучше всех выступил Демар Дерозан, у него 32 очка.

Также «Милуоки Бакс» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 123:108. Дабл-даблы у Янниса Адетокунбо (38 очков и 13 подборов) и Джру Холидэя (24 очка и 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Холидэй - 24, Миддлтон - 20, Аллен - 15, Хилл - 7, Коннотон - 5, Портис - 5, Дивинченцо - 4, Мамукелашвили - 3, Мэттьюз - 2, Wigginton, Адетокунбо, Лопес, Нвора, Оджелей, Худ
Нью-Йорк Никс: Фурнье - 25, Барретт - 23, Гримс - 11, Бёркс - 10, Рэндл - 9, Уокер - 8, Робинсон - 7, Куикли - 5, Ноэль - 5, Топпин - 5, Арчидиаконоу, Гибсон, Макбрайд, Реддиш, Роуз, Саманич, Симс
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
131 : 122
Чикаго Буллз
Чикаго
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 29, Джонсон - 23, Пёлтль - 21, Уайт - 14, Васселл - 11, Макдермотт - 11, Уокер - 11, Примо - 5, Ойбанкс - 4, Джонс - 2, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Уискэмп, Эрнангомес, Янг
Чикаго Буллз: Дерозан - 32, Лавин - 30, Вучевич - 18, Уайт - 18, Досунму - 10, Грин - 8, Браун - 4, Кук - 2, Hill, Болл, Брэдли, Джонс, Карузо, Маккинни, Симонович, Томас, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
134 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 29, Джонсон - 23, Пол - 21, Бриджес - 18, Шамет - 17, Бийомбо - 14, Смит - 10, Уэйнрайт - 2, Камински, Краудер, Макги, Надер, Пэйн, Пэйтон, Шарич, Эйтон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Бисли - 26, Таунс - 23, Принс - 14, Ноуэлл - 10, Вандербилт - 7, Маклафлин - 7, Рид - 6, Макдэниелс - 4, Беверли, Больмаро, Лейман, Найт, Окоги, Райт, Расселл
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