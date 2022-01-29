«Финикс» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Пола, «Сан-Антонио» победил «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 134:124.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Крис Пол – 21 очко, 10 подборов и 14 передач. У «Миннесоты» выделился Энтони Эдвардс, на его счету 27 очков и 10 передач.



В параллельном матче в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Чикаго Буллз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 131:122.



Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал Деджанте Мюррей, набравший 29 очков и 12 передач. У «Чикаго» лучше всех выступил Демар Дерозан, у него 32 очка.



Также «Милуоки Бакс» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 123:108. Дабл-даблы у Янниса Адетокунбо (38 очков и 13 подборов) и Джру Холидэя (24 очка и 10 передач).