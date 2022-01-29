Кармело Энтони повторил выдающуюся отметку за карьеру в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони стал девятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которой сумел покорить отметку в 28 тысяч набранных очков за карьеру.
Это стало возможным после матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Шарлотт Хорнетс» (114:117). В этой встрече игрок набрал 19 очков.
На восьмом месте по количеству набранных за карьеру очков находится знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил (28 596). Возглавляет список легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар, в активе которого 38 387 очков.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, самым результативным игроком в составе «Хорнетс» в матче с «Лейкерс» стал Майлс Бриджес, набравший 26 очков. У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук, на его счету 35 очков. Леброн Джеймс не участвовал в матче из-за травмы, Энтони Дэвис получил отдых.
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