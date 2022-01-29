Статуи Коби Брайанта и его дочери больше не будет на месте крушения вертолёта

Временная статуя, которая была установлена в честь звёздного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших в результате крушения вертолета, будет демонтирована. Об этом информирует TMZ.
Как сообщает источник, такое решение приняли власти Калабасаса — города, где произошла трагедия.
Фотографию можно посмотреть на странице medina_sculpture в «Инстаграме».
Статуя была сделана скульптором Дэном Мединой. В её основании есть надпись «герои приходят и уходят, а легенды остаются навсегда». Также там выгравированы имена других жертв крушения.
Отметим, что в издании подчёркивают, что когда-то в будущем скульптура всё-таки может появиться.
5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
- 29 января 2022
-
11:00
-
10:17
-
09:25
-
08:44
-
06:46
-
06:27
-
00:36
- 28 января 2022
-
23:50
-
22:48
-
21:55
-
21:03
-
19:58
-
19:52
-
18:59
-
17:54
-
17:01
-
15:54
-
14:38
-
13:47
-
12:38
-
11:32
-
11:20
-
10:13
-
09:20
-
08:37
-
04:41
-
00:47
-
00:01
- 27 января 2022
-
23:00
-
21:49
-
20:52
-
19:57
-
18:46
-
17:41
-
17:14