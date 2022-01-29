Статуи Коби Брайанта и его дочери больше не будет на месте крушения вертолёта

Временная статуя, которая была установлена в честь звёздного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших в результате крушения вертолета, будет демонтирована. Об этом информирует TMZ.



Как сообщает источник, такое решение приняли власти Калабасаса — города, где произошла трагедия.

Фотографию можно посмотреть на странице medina_sculpture в «Инстаграме».

Статуя была сделана скульптором Дэном Мединой. В её основании есть надпись «герои приходят и уходят, а легенды остаются навсегда». Также там выгравированы имена других жертв крушения.

Отметим, что в издании подчёркивают, что когда-то в будущем скульптура всё-таки может появиться.



5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.