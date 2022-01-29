Девушка обвинила одного из самых высоких игроков НБА в многократных изменах

Инстаграм-модель Мулан Эрнандес выступила с обвинением в измене в адрес своего парня — 218-сантиметрового центрового «Бостон Селтикс» Бола Бола.



«Я устала просто сидеть здесь и вести себя так, будто он идеальный. Единственное, что он делал, так это был пойман на измене. Это случалось раз семь или восемь и продолжалось в течение года», — сказала Эрнандес (видео доступно на канале BSOTV в YouTube).



Бол Бол, который в настоящее время травмирован и не может выходить на площадку, является одним из самых высоких игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Выше него только центровой «Кливленд Кавальерс» Тако Фолл, центровой «Даллас Маверикс» Бобан Марьянович и ещё один представитель техасского клуба, тяжёлый форвард Кристапс Порзингис.