Девушка обвинила одного из самых высоких игроков НБА в многократных изменах
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Инстаграм-модель Мулан Эрнандес выступила с обвинением в измене в адрес своего парня — 218-сантиметрового центрового «Бостон Селтикс» Бола Бола.
«Я устала просто сидеть здесь и вести себя так, будто он идеальный. Единственное, что он делал, так это был пойман на измене. Это случалось раз семь или восемь и продолжалось в течение года», — сказала Эрнандес (видео доступно на канале BSOTV в YouTube).
Бол Бол, который в настоящее время травмирован и не может выходить на площадку, является одним из самых высоких игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Выше него только центровой «Кливленд Кавальерс» Тако Фолл, центровой «Даллас Маверикс» Бобан Марьянович и ещё один представитель техасского клуба, тяжёлый форвард Кристапс Порзингис.
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