Фантастический данк игрока «Зенита» — момент тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов 23-го тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли зрелищная комбинация в исполнении игроков «Милана» Серхио Родригеса и Кайла Хайнса, эффектный данк центрового «Зенита» Джордана Мики, красивый аллей-уп баскетболистов АСВЕЛа Маркоса Найта и Костаса Адетокунбо, мощный блок-шот центрового «Анадолу Эфес» Криса Синглтона, зверский постер данк центрового «Олимпиакоса» Мустафы Фалля. Лучшим моментом тура признан феноменальный данк тяжёлого форварда «Зенита» Алекса Пойтресса после разрезной передачи атакующего защитника Билли Бэрона в матче с «Анадолу Эфес».

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