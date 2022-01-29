Янис Тимма определился с новым клубом

Экс-игрок «Химок» и УНИКСа Янис Тимма определился с выбором относительно продолжения карьеры. Латыш подписал контракт на выступление в Лиге развития НБА. Об этом сообщается на официальной странице G-лиги.



Права на игрока в Национальной баскетбольной ассоциации принадлежат «Орландо Мэджик». Таким образом, вероятно, что Тимма присоединится к фарм-команде «Орландо» — «Лэйклэнд Мэджик».



Последние два года Тимма провёл в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.



После «Химок» Тимма пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора. Затем он перешёл в УНИКС, но вскоре покинул казанский клуб.

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