«Хьюстон» установил антирекорд НБА

Поражение, которое потерпел «Хьюстон Рокетс» в последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:125), стало для клуба уже 10-м домашним подряд. В каждом из этих проигрышей клуб из Техаса уступал с разницей не менее 9 очков. Как сообщается на странице Stats By Stats в «Твиттере», это антирекорд Национальной баскетбольной ассоциации.
Самым результативным игроком в матче «Рокетс» и «Портленда» стал Анферни Саймонс, в активе которого 27 очков. В составе хозяев площадки чаще всего отличались Гаррисон Мэтьюз и Кристиан Вуд (на счету обоих 21 очко).
«Хьюстон» с 14 победами и 35 поражениями занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре регулярного чемпионата «Рокетс» встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз».
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