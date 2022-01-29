Энес Кантер назвал 18 игроков НБА, которые зарабатывают на рабском труде в Китае

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер составил список игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые сотрудничают с китайскими компаниями, тем самым, как считает Энес, зарабатывая на рабском труде.



«Все эти игроки НБА спонсируют китайские компании, которые производят свою продукцию с использованием рабского труда.



К сожалению, многие спортивные СМИ и журналисты под контролем лиги. Предлагаю набраться смелости и спросить этих спортсменов об их невежестве», — написал Кантер в своём «твиттере», добавив к сообщению список игроков, о которых шла речь.



Список Кантера: Прешес Ачиува, Джимми Батлер, Алекс Карузо, Хамиду Диалло, Спенсер Динвидди, Аарон Гордон, Ар Джей Хэмптон, Юдонис Хаслем, Гордон Хэйворд, Кевон Луни, Теренс Мэнн, Си Джей Макколлум, Д'Анджело Расселл, Клэй Томпсон, Фред Ванвлит, Дуэйн Уэйд, Эндрю Уиггинс и Лу Уильямс.