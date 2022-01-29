«Лейкерс» хотят заполучить одного из лучших шутеров НБА

Инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает сохранять заинтересованность в защитнике «Сакраменто Кингз» Бадди Хилде.
«Источники в лиге сообщили мне, что «Лейкерс» пытались узнать уровень заинтересованности «Сакраменто Кингз» в пакете вокруг Тэйлена Хортон-Такера за Хилда. Они всё ещё пытаются осуществить ответ. В «Сакраменто» ответили отказом, потому что они рассчитывают на более выгодное предложение. «Кингз» будут активны перед драфтом. Многие проявляют заинтересованность в их игроках», — написал Крис Хэйнс в своей колонке на Yahoo Sports.
В нынешнем сезоне Бадди Хилд набирает в среднем по 14,9 очка, совершает 4,0 подбора и отдаёт 2,0 результативной передачи.
Напомним, в прошлом сезоне Бадди Хилд установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Он быстрее всех в истории лиги реализовал 1000 трёхочковых бросков. Для этого ему потребовалось провести лишь 350 матчей.
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