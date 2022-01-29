Джон Уолл отреагировал на предложение обменять себя на Расселла Уэстбрука

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл отреагировал на мнение телеведущего Скипа Бэйлесса о том, что его стоит обменять в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Расселла Уэстбрука.
«Это классическое сложение путем вычитания. Разве вы не хотите избавиться от Уэстбрука? Джон Уолл менее опасен для вашего подбора игроков, чем Расселл», — заявил Скип в эфире программы Undisputed.
Джон Уолл поставил лайк записи с этим заявлением в «Твиттере».
Фото: Fadeaway World
Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: ряды «Рокетс» пополнил Джон, а Расселл Уэстбрук перешёл в «Уизардс».
Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В нынешнем сезоне в среднем за матч он набирает 18,9 очка, 7,8 подборов и 7,6 передачи.
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