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Джордан занервничал, когда его команда растеряла преимущество +20 в матче с «Лейкерс»

Джордан занервничал, когда его команда растеряла преимущество +20 в матче с «Лейкерс»
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Накануне состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Владелец «Хорнетс» Майкл Джордан сильно нервничал в ходе встречи, сообщает BasketNews. Причиной этого стало то, что «Хорнетс» были близки к тому, чтобы упустить преимущество в концовке. Ведя в ходе встречи с преимуществом в 20 очков, «Шарлотт» за 16,8 секунды до сирены вёл с разницей лишь в одно очко, к тому же едва не потеряв мяч.

Джордан в этот момент вскочил со своего места и направился в сторону выхода, но развернулся и продолжил просмотр.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» SportsCenter.

Напомним, победу в матче одержал «Шарлотт» со счётом 117:114. Значительный вклад в успех хозяев внёс Майлс Бриджес – 26 очков. У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук, на его счету 35 очков. Леброн Джеймс не участвовал в матче из-за травмы.

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