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Домантас Сабонис превзошёл достижение своего отца Арвидаса

Домантас Сабонис превзошёл достижение своего отца Арвидаса
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис опередил своего отца, Арвидаса Сабониса по количеству очков, набранных за карьеру в НБА, сообщает Basket News.

Накануне в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Сабонис оформил трипл-дабл из 24 очков, 18 подборов и 10 передач. Таким образом, Сабонис набрал 5648-е очко в карьере. У его именитого отца за карьеру в НБА было набрано 5629 очков.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» выбрал Арвидаса Сабониса на драфте НБА 1986 года, однако он отправился в испанскую лигу, где провёл шесть сезонов. В течение трёх лет Арвидас выступал за «Вальядолид» (1989–1992), затем отыграл три года за «Реал Мадрид» (1992–1995). В 1995 году он всё же отправился в США, где играл за «Портленд» на протяжении семи сезонов, а в 2003 году окончательно уехал из США, вернувшись в «Жальгирис».

Домантас Сабонис проводит свой шестой сезон в НБА.

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