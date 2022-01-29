Домантас Сабонис превзошёл достижение своего отца Арвидаса

Центровой «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис опередил своего отца, Арвидаса Сабониса по количеству очков, набранных за карьеру в НБА, сообщает Basket News.



Накануне в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Сабонис оформил трипл-дабл из 24 очков, 18 подборов и 10 передач. Таким образом, Сабонис набрал 5648-е очко в карьере. У его именитого отца за карьеру в НБА было набрано 5629 очков.



«Портленд Трэйл Блэйзерс» выбрал Арвидаса Сабониса на драфте НБА 1986 года, однако он отправился в испанскую лигу, где провёл шесть сезонов. В течение трёх лет Арвидас выступал за «Вальядолид» (1989–1992), затем отыграл три года за «Реал Мадрид» (1992–1995). В 1995 году он всё же отправился в США, где играл за «Портленд» на протяжении семи сезонов, а в 2003 году окончательно уехал из США, вернувшись в «Жальгирис».



Домантас Сабонис проводит свой шестой сезон в НБА.