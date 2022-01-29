Шакил О'Нил раскритиковал Кармело Энтони

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил подверг критике ветерана «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони.
«Если ты боец, как я или Чарльз Баркли, ты не должен волноваться из-за выкриков болельщиков. Они не должны тебе мешать. Слушай, что я скажу тебе, брат. Играя в Техасе, играя в SEC, я всё это слышал много раз. Это неправильно. Меня это не останавливало», — приводит слова Шакила О'Нила Clutch Points.
В матче «Лейкерс» с «Филадельфией Сиксерс» у Кармело Энтони возникла стычка с болельщиком. В четвёртой четверти Кармело не выдержал и направился в сторону отвлекавшего его весь матч поклонника «Сиксерс». Судьям пришлось вмешаться и останавливать форварда. Болельщика увели с арены и позже запретили посещать домашние игры «Филадельфии».
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