Расселл Уэстбрук прокомментировал неточный бросок, который мог принести «Лейкерс» победу

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал промах в решающем эпизоде матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».
«Прямо перед этим я реализовал два трёхочковых. Не жалею, что взял этот бросок на себя», — приводит слова Расселла Уэстбрука ESPN.
Уэстбрук бросал из-за дуги на последних секундах при счёте 114:116 и промахнулся. «Шарлотт» удалось забрать подбор и сохранить преимущество.
Напомним, победу в матче одержал «Шарлотт» со счётом 117:114. Значительный вклад в успех хозяев внёс Майлс Бриджес – 26 очков. У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук, на его счету 35 очков. Леброн Джеймс не участвовал в матче из-за травмы.
Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В нынешнем сезоне в среднем за матч он набирает 18,9 очка, 7,8 подбора и 7,6 передачи.
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