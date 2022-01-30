«Голден Стэйт» одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Бруклин»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 110:106, которая стала для них пятой кряду, а гости соответственно потерпели четвёртое поражение подряд.
Самый значимый вклад в победу «Голден Стэйт» внёс нападающий Эндрю Уиггинс – 24 очка, 8 подборов и 2 передачи. Наиболее результативными у «Бруклина» стали защитники Кайри Ирвинг (32 очка, 7 подборов и 7 передач) и Патрик Миллз (24 очка, 4 подбора и 4 передачи).
«Голден Стэйт Уорриорз» (36-13) занимает 2-е место в турнирной таблице текущего регулярного чемпионата НБА в Западной конференции, а «Бруклин Нетс» (29-19) – 6-й на Востоке.
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 24, Карри - 19, Пул - 17, Портер - 16, Томпсон - 16, Луни - 6, Тоскано-Андерсон - 6, Пэйтон II - 4, Куминга - 2, Бьелица, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Муди, Уайзмен, Уэзерспун
Бруклин Нетс: Ирвинг - 32, Миллз - 24, Джонсон - 14, Клэкстон - 9, Олдридж - 9, Гриффин - 8, Эдвардс - 4, Бембри - 2, Браун - 2, Томас - 2, Дюк, Дюрант, Картер, Миллсэп, Харден, Харрис, Шарп
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