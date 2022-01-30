«Голден Стэйт» одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Бруклин»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 110:106, которая стала для них пятой кряду, а гости соответственно потерпели четвёртое поражение подряд.

Самый значимый вклад в победу «Голден Стэйт» внёс нападающий Эндрю Уиггинс – 24 очка, 8 подборов и 2 передачи. Наиболее результативными у «Бруклина» стали защитники Кайри Ирвинг (32 очка, 7 подборов и 7 передач) и Патрик Миллз (24 очка, 4 подбора и 4 передачи).

«Голден Стэйт Уорриорз» (36-13) занимает 2-е место в турнирной таблице текущего регулярного чемпионата НБА в Западной конференции, а «Бруклин Нетс» (29-19) – 6-й на Востоке.