Зак Лавин назвал легендарного игрока, который победил бы его в конкурсе данков

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин попытался представить, кто бы вышел победителем конкурса данков, в котором сразился бы он, Винс Картер, Майкл Джордан и Коби Брайант.
«Многие не включили бы Коби в эту четвёрку, но на самом деле он был действительно хорош в этом. Майкл Джордан вызвал бы наибольшую реакцию у болельщиков. А Винс был бы самым изобретательным. Думаю, что в финале я бы встретился именно с ним и победил бы он», — сказал Лавин в подкасте The Draymond Green Show.
Винс Картер восемь раз становился участником Матча звёзд НБА, в 1999 году был признан новичком года лиги.
Ранее звёздный игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, на кого из баскетболистов он равнялся и продолжает равняться в ходе своей карьеры. Одним из них является Картер.
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