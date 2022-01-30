Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зак Лавин назвал легендарного игрока, который победил бы его в конкурсе данков

Зак Лавин назвал легендарного игрока, который победил бы его в конкурсе данков
Комментарии

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин попытался представить, кто бы вышел победителем конкурса данков, в котором сразился бы он, Винс Картер, Майкл Джордан и Коби Брайант.

«Многие не включили бы Коби в эту четвёрку, но на самом деле он был действительно хорош в этом. Майкл Джордан вызвал бы наибольшую реакцию у болельщиков. А Винс был бы самым изобретательным. Думаю, что в финале я бы встретился именно с ним и победил бы он», — сказал Лавин в подкасте The Draymond Green Show.

Винс Картер восемь раз становился участником Матча звёзд НБА, в 1999 году был признан новичком года лиги.

Ранее звёздный игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, на кого из баскетболистов он равнялся и продолжает равняться в ходе своей карьеры. Одним из них является Картер.

Новость по теме
Кевин Дюрант назвал двух образцов для подражания среди баскетболистов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022